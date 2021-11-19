خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد الكويت

الرياض - محمد عبدالله - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت الشقيقة.

ونقل ولي عهد الكويت، خلال الاتصال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.

وقد اطمأن خادم الحرمين الشريفين على صحة أمير الكويت، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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