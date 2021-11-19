«نشرة عاجل».. استرداد 22 مركبة مسروقة بمكة.. و3 إيضاحات من الكهرباء بشأن الفواتير

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة «عاجل» عددًا من الأخبار المعنية بالشأن المحلي والدولي والرياضي خلال الساعات الماضية، أبرزها رصد حالة لرجل يعنف زوجته وأطفاله ومطالبات بالقبض عليه و«العنف الأسري» يتفاعل، واسترداد 22 مركبة مسروقة والقبض على 4 جناة، وحكومة طاجيكستان تعفي مواطني المملكة من تأشيرات الدخول إليها للإقامة لمدة 30 يومًا، و3 إيضاحات من السعودية للكهرباء بشأن الفواتير وإنارة الطرق ونقل الأعمدة، و«الدفاع المدني» ينقذ سيدة تعرضت للاختناق بعد اندلاع حريق في جدة، وميلشيات الحوثي تعترف بمقتل 14700 من عناصرها في معارك مأرب، ووزير الرياضة يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع حالة تعنيف؛ حيث طالبت إحدى السيدات بالتدخل لإنقاذها من زوجها بعد حالات التعنيف التي شهدتها.

نبهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى إجراءات تصحيح نشاط السجل التجاري. وقالت الوزارة، إن تحديث السجل التجاري بوزارة التجارة، يتضمن الدخول على خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم اتباع الإجراءات المطلوبة.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استرداد 22 مركبة مسروقة استخدمت في سلب العمالة بمحافظة جدة.

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يتم احتساب غرامة عند إصدار بدل تالف للمرة الثانية ومقدارها ١٠٠ ريال. جاء ذلك في رد على مواطن استفسر بشأن الإجراءات المطلوبة لتجديد هوية مكسورة.

أصدرت حكومة جمهورية طاجيكستان، قرارًا رسميًا ينص على إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرات الدخول إلى الجمهورية للإقامة لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من 1 يناير 2022م.

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة في الرياض اليوم، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير حسين إبراهيم طه.

أصدرت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، 3 إيضاحات بشأن الفواتير وإنارة الطرق ونقل أعمدة الكهرباء. وحول تحمل تكلفة نقل عمود الكهرباء قالت الشركة، إن ذلك تم تحديده يتم بعد زيارة الفني المختص.

أعلنت إدارة المرور بمنطقة الرياض، إغلاق طريق الأمير تركي الأول بشكل جزئي، وذلك بداية من تقاطع شارع السليمانية حتى تقاطع طريق الإمام سعود بن فيصل.

أنقذ رجال المديرية العامة للدفاع المدني في مدينة جدة، سيدة تعرضت للاختناق بعد اندلاع حريق بسبب التماس كهربائي.

أكد تطبيق توكلنا، أنه يستثني فئتين من غير المحصنين من الحجر المؤسسي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين.

اعترفت ميلشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، بمقتل 14.700 من عناصرها، وذلك خلال المعارك في محافظة مأرب منذ يونيو الماضي، وفقًا للعربية.

كشفت وسائل إعلام أردنية، عن إيقاف والد وجدة أحد الأطفال، البالغ من العمر 12 عامًا، وذلك بعد العثور عليه مكبلًا بالسلاسل والجنازير.

أغلق موقع تويتر الحساب الرسمي لسيف الإسلام القذافي، وذلك بعد ساعات من انطلاقه؛ حيث غرد بضرورة التوجه لفروع مفوضية الانتخابات في ليبيا لاستلام بطاقاتهم الانتخابية.

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم الخميس، ترشحه لرئاسة اتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية العربية للدورة الرئاسية 2021 & 2024.

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