الدفاع المدني يهيب بتوخّي الحيطة لاحتمال هطول أمطار رعدية على بعض المناطق وانخفاض درجات الحرارة

الرياض - محمد عبدالله - دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الجمعة حتى يوم الإثنين المقبل.

ووفق تقرير المركز الوطني للأرصاد يكون تأثير الأمطار كالتالي:

تتأثر من يوم الجمعة وحتى الأحد مناطق (عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وتتأثر في يومي السبت والأحد مناطق (المدينة المنورة، تبوك) بأمطار متوسطة في مجملها، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها بأمطار خفيفة، لتشمل الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة (جدة، ورابغ).

ويتوقع أيضًا من يوم السبت إلى الإثنين هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، حائل، الجوف)، بينما تكون الأمطار متوسطة في مجملها بنفس الفترة على أجزاء من مناطق (الرياض، والقصيم).



وأهابت المديرية العامة بالجميع توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

اقرأ أيضًا:

غدًا أطول خسوف جزئي للقمر لن يتكرر إلا بعد 1600 عام.. والزعاق يكشف مواقع مشاهدته