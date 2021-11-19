«الصحة» تحذر من تأخر اكتشاف الكبد الوبائي

الرياض - محمد عبدالله - نبهت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إلى خطورة تأخر اكتشاف الكبد الوبائي.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: «إن اكتشاف الكبد الوبائي في وقت متأخر، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بادر بالفحص لسلامتك».

وأشارت الوزارة إلى أن خطة الوقاية من التهاب الكبد الوبائي (ج) في المملكة تضمنت فحص 8 ملايين حالة في 3 سنوات وعلاج 13 ألف مريض، فضلًا عن توفير 1200 مركز صحي مسحي، و225 عيادة حول المملكة، بالإضافة إلى 265 طبيبًا مختصًا.

وأهابت الوزارة بالجميع المبادرة بالفحص المسحي عبر عيادة «كبدك» في تطبيق «موعد».

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