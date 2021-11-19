«وزارة الثقافة» تعلن الدفعة الخامسة من طلاب وطالبات برنامج الابتعاث

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الثقافة اليوم الخميس، إصدار قرارات ابتعاث للدفعة الخامسة من طلبة وطالبات برنامج الابتعاث الثقافي، التي شملت 78 طالبًا وطالبة سعوديين، توزعوا على 76 في مسار الحاصلين على قبول مسبق، و2 من الدارسين على حسابهم الخاص، وتم إلحاقهم بالبعثة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن نسبة الطلاب بلغت 45% ونسبة الطالبات 55%، فيما جاءت نسبة الدارسين منهم لدرجة البكالوريوس 62% ونسبة 37% لدرجة الماجستير و1% لدرجة الدكتوراه.

وتنوعت تخصصات طلبة وطالبات الدفعة الخامسة بين فنون الطهي، وصناعة الأفلام، وفنون العمارة، والآداب واللغات واللغويات، والفنون البصرية، والمكتبات والمتاحف، وعلم الآثار، والتصميم والمسرح.

أما عن الجهات التي سيدرسون فيها فتشمل قائمة من المعاهد والجامعات العالمية المرموقة، من بينها: معهد الطهي بأمريكا، كلية بيركبيك (جامعة لندن)، مدرسة مانشستر للفنون المعمارية، جامعة أستراليا الوطنية، جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، كلية رويال هولواي (جامعة لندن)، وأكاديمية لوكوردن بلو، وكلية الملكة ماري (جامعة لندن).

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