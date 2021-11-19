مراهق يحمل هوية مزيفة اعتدى على ممارسين صحيين بمكة

وقال «المسعودي»: وقعت الحادثة في مركز صحي كدي والهجرة، حينما حضر المعتدي (مراهق) يحمل هوية مزيفة، وبعد طلبه ضرورة إثبات شخصيته بشكل رسمي قام بالتلفظ على موظفة الاستقبال والتهجم عليها مع مجموعة من أصدقائه، وبعد محاولة تدخل عدد من الممارسين لتهدئة الوضع تعرضوا للاعتداء، وهم (موظفة الاستقبال - فني الأشعة - فني الصيدلية - فني التمريض)، نتج عن ذلك إصابات بسيطة وتمزق ملابسهم، مما تطلب استدعاء الجهات الأمنية، التي باشرت الحالة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكد أن تجمع مكة المكرمة الصحي حريص على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظيًا وجسديًا، فيما لن يألوا التجمع الصحي جهدًا في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم، ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى، مشيرًا إلى أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًا أو جسديًا يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
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