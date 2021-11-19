محمد بن مسعود - الدمام - قائمة الأهلي أمام المقاولون العرب فى الدوري المصري أعلن المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني، قائمة النادي الأهلي لمواجهة نادي المقاولون العرب فى الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز. واستمرار غياب محمود كهربا، ومحمود متولى، وكريم فؤاد، وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر. ويعود وليد سليمان للتشكيله بعد عودة من الإصابة. يلتقي النادي الأهلي المصري نظيره نادي المقاولون العرب فى الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام، فى الساعة الثامنة مساء. وإليكم تشكيل الأهلي: وإليكم تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفي شوبير الدفاع: أيمن أشرف، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني،بدر بانون. خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، أحمد عبد القادر، عمار فتحي، حسين الشحات، أليو ديانج، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني. خط الهجوم: محمد شريف، حسام حسن. قد يهمك أيضاً :- "إليكم " موعد مباراة النادي الأهلي والمقاولون العرب الجمعة 19-11-2021 في الدوري المصري.. القنوات الناقلة للمباراة موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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