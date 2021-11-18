شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف يعلن تدمير 220 لغماً بحرياً زرعتها مليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن عن تدمير 220 لغما بحريا زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، في جنوب البحر الأحمر. مبينا أنها تشكل خطرا على السفن التجارية وناقلات النفط.

وأوضح التحالف، أن هذا سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير، لاسيما مع نشر 14 لغما بحريا في أسبوع.

وأكد التحالف، على استمرار تلك الجهود، في نزع الألغام البحرية وتدميرها، مبينا أنها تهدد الملاحة وتجارة العالم بجنوب البحر الأحمر وباب المندب.