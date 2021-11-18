موعد صرف الدعم السكني لشهر نوفمبر 2021 وطريقة الحصول عليه وأهم الشروط

محمد بن مسعود - الدمام - متي موعد صرف الدعم السكني لشهر نوفمبر 2021، حيث إن ذلك السؤال أحد الاسئلة التى قد تدور فى أذهان عدد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية الذين يرغبون فى الحصول على الدعم السكني ومعرفة الموعد الذي ستقوم وزارة الأسكان فى المملكة العربية السعودية بصرف الدعم للمواطنين.

صرف الدعم السكني لشهر نوفمبر 2021

برنامج الدعم السكني هو أحد البرامج التى يتم تقديمها من قبل وزارة الاسكان فى المملكة العربية السعودية لعدد من المواطنين فى المملكة وذلك من إجل توفير لهؤلاء المواطنين سكن يليق بهم فى المملكة حيث تعمل الوزارة على تقديم الدعم السكنى لكافة الاسر السعودية من أجل الارتقاء بمستوي السكن فى المملكة.

شروط التسجيل فى الدعم السكنى

هناك العديد من الشروط التى قد تم وضعها لتنظيم الحصول برنامج الدعم السكنى فى المملكة العربية السعودية حيث إن هذه الشروط لابد من توافرها وهى تكون تبعاً للتالي:

يجب إن يكون المستفيد من الدعم السكنى مواطن سعودي الجنسية.

يشترط إن يكون عمر الشخص لا يقل عن 25 سنة.

إن لا يكون لدى الشخص المتقدم سكن فى المملكة العربية السعودية لمدة خمسة سنوات سابقة.

الافراد فى عمر 24 سنة يكونون من ضمن أفراد الأسرة.

أذا كانت المتقدمة مراة سعودية يجب إن تكون مطلقة أو أرملة.

يشترط أن يمر سنتين عن تاريخ الطلاق بالنسبة للسيدة المطلقة.

موعد صرف الدعم السكني لشهر نوفمبر 2021

قامت وزارة الاسكان فى السعودية بصرف الدعم السكني للمستفيدين هذا الشهر فى يوم 17 نوفمبر، ويستمر الصرف حتي يوم 20 من الشهر الميلادي لجميع المستفيدين، ويستطيع المواطنين فى المملكة التسجيل فى البرنامج عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى النحو التالي: