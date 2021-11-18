شروط دعم ريف للعاطلين عن العمل 1443 والأسر المنتجة وطريقة التسجيل فى البرنامج

محمد بن مسعود - الدمام - ما هي شروط دعم ريف للعاطلين عن العمل 1443، قد يتكرر هذا السؤال فى الحديث بين الكثير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية فى الفترة الحالية بينهم وبين بعضهم البعض، وذلك لأن هذا البرنامج يتم إعطائة للمواطنين فى المملكة لتوفير دعم لتطوير مشروعات الزراعة وإنشاء المشروعات الجديدة.

دعم ريف للعاطلين عن العمل 1443

قامت وزارة الزراعة والمياة فى المملكة العربية السعودية بإنشاء هذا البرنامج للعديد من المواطنين فى المملكة من أجل مساعدة المواطنين على تحسين مستوي الدخل الشهري لهم، حيث ترغب الحكومة فى المملكة فى تنمية قطاع الزراعة وتربية الحيوانات التي تدخل فى الغذاء عن طريق مساعدة المواطنين على إنشاء هذه المشروعات وتوفير الدعم المادى اللازم لهم.

طريقة التسجيل فى الدعم الريفي

يتم التسجيل فى برنامج الدعم الريفي إلكترونياً من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التى يجب على المتقدم القيام بها حيث إن عملية التسجيل تكون وفقاً للأتي:

زيارة موقع دعم ريف على شبكة الانترنت مباشرة من هنا.

اختيار من الصفحة التسجيل الجديد فى البرنامج.

بعد ذلك تقوم بكتابة الاسم ثم رقم الهوية بالنسبة للمواطن ورقم الإقامة بالنسبة للمقيم.

بعد ذلك تقوم بكتابة تاريخ الميلاد.

إدخال البيانات الشخصية الخاصة بك فى المكان المخصص لها.

تكتب البيانات الخاصة بالمشروع الزراعي الخاص بك.

رفع كافة الاوراق المطلوبة منك فى المكان المخصص لها.

الضغط على زر التسجيل.

شروط دعم ريف للعاطلين عن العمل 1443

خصصت وزارة الزراعة والمياة السعودية عدة شروط يجب إن تتوافر وذلك من أجل التسجيل فى هذا البرنامج حيث إن تلك الشروط تتلخص فى السطور التالية:-