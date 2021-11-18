تنبيه من الموارد البشرية حول تصحيح نشاط السجل التجاري

الرياض - محمد عبدالله - نبهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى إجراءات تصحيح نشاط السجل التجاري.

وقالت الوزارة، إن تحديث السجل التجاري بوزارة التجارة، يتضمن الدخول على خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واختيار خدمة تقديم طلب تحديث بيانات التراخيص وعمل تحديث لبيانات السجل التجاري، بعد ذلك يتم التقديم على طلب تغيير نشاط منشأة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين: أنهيت تصحيح نشاط في السجل التجاري لكن النشاط الجديد لم يظهر في مكتب العمل، وأريد تحديث النشاط السجل في التجاري في مكتب العمل.

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