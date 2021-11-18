رجل يعنف زوجته وأطفاله ومطالبات بالقبض عليه.. و«العنف الأسري» يتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع حالة تعنيف؛ حيث طالبت إحدى السيدات بالتدخل لإنقاذها من زوجها بعد حالات التعنيف التي شهدتها.

وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع «تويتر»: «أختي، الكريمة.. نحن موجودون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة».

وطالبت إحدى السيدات بضرورة القبض عليه، مشيرة إلى أن زوجها حذف حساب «تويتر» الخاص بها حتى لا يصل صوتها لمركز بلاغات العنف الأسري.

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