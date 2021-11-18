هل يمكن للمفوض إجراء تفويض إلى آخر.. منصة أبشر توضح

الرياض - محمد عبدالله - وقال المنصة، إن الشخص الحاصل على تفويض لسيارة لا يمكنه القيام بتفويضها للغير، لأن التفويض متاح فقط على المركبات المملوكة والمسجلة. (للقائم بالتفويض).

جاء ذلك ردًّا على تساؤل ورد للمنصة، عبر حسابها الرَّسمي بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين، هل يمكنني إجراء تفويض لسيارة أنا مفوض عليها.

وينص نظام المرور في مادته السابعة عشرة، على أنه: لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها -عند الخروج بها من المملكة- إلا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللائحة.

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