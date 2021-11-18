«مرور الرياض» تعلن إغلاق طريق الأمير تركي الأول وتوحيد الحركة المرورية باتجاه الشمال

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت إدارة المرور بمنطقة الرياض، إغلاق طريق الأمير تركي الأول بشكل جزئي، وذلك بداية من تقاطع شارع السليمانية حتى تقاطع طريق الإمام سعود بن فيصل.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «تنوه إدارة مرور منطقة الرياض؛ بأنه سيتم إغلاق طريق الأمير تركي الأول بشكل جزئي بداية من تقاطع شارع السليمانية حتى تقاطع طريق الإمام سعود بن فيصل، وتوحيد الحركة المرورية باتجاه الشمال بحسب الخريطة الموضحة».

اقرأ أيضًا:

المرور يحدد غرامة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها.. تعرف عليها

المرور يحدد «حالة مشروطة» لتجديد رخصة السير في أبشر