ما الذي يجب على المرأة ستره عند خروجها من المنزل؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الخثلان، الواجب المفترض على المرأة عند خروجها من المنزل.

وقال الخثلان، خلال لقائه ببرنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، إن الواجب على المرأة أن تستر جميع مفاتنها عن الرجال الأجانب.

واستشهد الخثلان بالآيتين الكريمتين: «وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن»، «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن»، أي يعرفن بالعفة فلا يتعرض لها أحد ويحترمها الجميع.

وأكمل، إن المرأة حينما تخرج متبرجة، فإنها ترسل رسالة لمن «يعاكسها»؛ ثم تتأذى منهم مع أنها السبب في ذلك، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية أولت هذه القضية اهتمامًا وعناية كبيرة.

وواصل الخثلان، إن الله أمر بحجاب المرأة في أكثر من آية ومنها قوله تعالي: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، كما نهى المرأة أن تضرب برجلها الأرض فيُسمع صوت الخلخال.

وأشار الخثلان، إلى أن المرأة منهية عن الخضوع بالقول عند مخاطبة الرجال مستشهدًا بالآية الكريمة: «فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض».

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