بالفيديو.. إخصائية نفسية عن دورة «اختيار الزوجة الثانية»: هدفها «الشو»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الإخصائية النفسية، دعاء زهران، أن منظمي الدورة التدريبية لكيفية اختيار الزوجة الثانية، هدفهم «الشو» فقط، مشيرة إلى أن هناك زوجات لا يمانعن زواج أزواجهن بأخرى.

وقال دعاء زهران، في تصريحات لقناة «روتانا»: «منظمو الدورة التدريبية عن كيفية اختيار الزوجة الثانية هدفهم الشو، وهناك زوجات لا يمانعن زواج أزواجهن بأخرى؛ لكن لأسباب معينة».

وأضافت: «من الصعب القول بأن على كل السيدات القبول بوجود زوجة أخرى لأزواجهن، من حق الزوجة الأولى أن تعلم بزواج زوجها من أخرى».

وتابعت: «أتوقع أن كل سيدة قد لا تمانع بأن يحصل زوجها على راتبها؛ لكن لا يتزوج عليها، ولكن من الصعب القول إن نقول كل السيدات يجب أن يقبلن الزواج من زوجة ثانية».

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