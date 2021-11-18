3 إيضاحات من السعودية للكهرباء بشأن الفواتير وإنارة الطرق ونقل الأعمدة

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، 3 إيضاحات بشأن الفواتير وإنارة الطرق ونقل أعمدة الكهرباء.

وحول تحمل تكلفة نقل عمود الكهرباء قالت الشركة، إن ذلك تم تحديده يتم بعد زيارة الفني المختص للموقع.

وتابعت الشركة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالمشتركين» بموقع تويتر، أن إنارة الطرق من اختصاص امانة المنطقة والبلديات.

وبشأن استمرار انقطاع الخدمة بعد سداد فاتورة الكهرباء المطلوبة، قالت الشركة إن المستفيد في تلك الحالة عليه أن يزود الشركة برقم حسابه ورقم الجوال، وفي حال تم تسجيل بلاغ سابق يتم تزويد الشركة برقمه.

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