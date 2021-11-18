قيادة القوات المشتركة تختتم ورش حماية الأطفال في مناطق النزاع.. ناقشت 4 محاور

الرياض - محمد عبدالله - اختتمت قيادة القوات المشتركة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدولية للصليب الأحمر وهيئة الهلال الأحمر السعودي، سلسلة ورش العمل التدريبية بعنوان «حماية الأطفال في مناطق النزاع المسلح في القانون الدولي الإنساني»، وذلك بقيادة المنطقة الجنوبية، بحضور قائد المنطقة الجنوبية.

وتضمنت الورشة عددًا من المحاور عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر، وتسليم واحتجاز الأطفال، ونقاط ضعف الأطفال.

جدير بالذكر أن ورشة العمل الأولى أقيمت بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض، والثانية بقاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.

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