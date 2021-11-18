وزير الخارجية يبحث القضايا الدولية والإقليمية مع أمين التعاون الإسلامي

الرياض - محمد عبدالله - استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة في الرياض اليوم، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير حسين إبراهيم طه.

وهنأ وزير الخارجية الأمين بمناسبة توليه مهام عمله أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي، كما جرى خلال الاستقبال بحث مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

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