«توكلنا» استثناء فئتين غير محصنتين من الحجر المؤسسي بشرط

الرياض - محمد عبدالله - أكد تطبيق «توكلنا»، أنه يستثني فئتين من غير المحصنين من الحجر المؤسسي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «هل تستطيع الزوجة غير المحصنة الحاصلة على تأشيرة زيارة متعددة الدخول إلى السعودية جوًا برفقة زوجها المقيم المحصن؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي تطبيق «توكلنا» عبر موقع «تويتر»: «يُستثنى من الحجر المؤسسي الزوجة والعمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر المنزلي».

وأضاف: «توكلنا للدلالة على الحالة الصحية وإدارة التصاريح وتقديم الخدمات المتعددة مع شركاؤنا في القطاع الحكومي. وللاستفسارات الأخرى فضلا التواصل مع الجهات المعنية».

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