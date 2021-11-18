الدفاع المدني يحذر من الأمطار الرعدية

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه من يوم الجمعة وحتى الأحد ستتأثر مناطق ( عسير ، جازان ، الباحة ، مكة المكرمة ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر في يومي السبت والأحد مناطق ( المدينة المنورة ، تبوك ) بأمطار متوسطة في مجملها ، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها بأمطار خفيفة، لتشمل الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة ( جدة ، ورابغ ) ، كما يتوقع أيضا من يوم السبت إلى الاثنين هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق ( الشرقية ، الحدود الشمالية ، حائل ، الجوف ) بينما تكون الأمطار متوسطة في مجملها بنفس الفترة على أجزاء من مناطق ( الرياض ، والقصيم ) .
وأهابت المديرية العامة بالجميع توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم .
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