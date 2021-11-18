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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من ولي عهد الكويت مستعرضاً العلاقات 

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الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

ونقل سموه خلال الاتصال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقد اطمأن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على صحة سمو أمير الكويت، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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