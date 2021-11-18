123 طلبا لتسهيل إجراءات اليخوت السياحية بجدة

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وأوضح مدير غرفة عمليات البحر الأحمر المقدم البحري حسن الأسمري أن جميع العمليات تجرى الكترونيا، وذلك وفق معايير محددة تحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، وتكفل سرعة إنجاز التراخيص والتصاريح، وتجاوز العقبات التي قد تواجه المستفيدين من الخدمة.
وأشار إلى أن غرفة عمليات البحر الأحمر تعقد حزمة من ورش العمل، والاجتماعات المكثفة لتحقيق هدف تقليص الوقت لإنجاز وخدمة أكبر عدد من اليخوت وتسهيل الإجراءات في هذا الشأن.
وبين أن الغرفة تشكلت من 13 جهة حكومية تمثل وزارات وهيئات بهدف التنسيق والتعاون من مكان واحد، تعمل على تسهيل دخول الوسائط البحرية السياحية من خارج المملكة وإبحارها في البحر الإقليمي السعودي، وزيارة الجزر والشواطئ، وممارسة الأنشطة البحرية المختلفة، وكل تلك الإجراءات في وقت وجيز.
ودعا إلى التواصل مع غرفة عمليات البحر الأحمر لإنهاء إجراءات طلبات استقبال اليخوت السياحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد من داخل المملكة، 1980 ومن خارج المملكة على الرقم 9661980+، أو البريد الالكتروني.
غرفة عمليات البحر الأحمر
- اتخذت من محافظة جدة مقرا لها
- تتبع لإدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود
- جاءت تحقيقا لأهداف برامج رؤية المملكة 2030
- تعزز مقومات السياحة في المملكة
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