تفعيل الربط الالكتروني للجواز الصحي بين المملكة والبحرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المملكة ومملكة البحرين في الرياض أمس مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الجواز الصحي وتحقيق التكامل التقني بين تطبيقي (توكلنا) السعودي و(مجتمع واعي) البحريني؛ تسهيلا لحركة المسافرين من المواطنين والمقيمين بين البلدين عبر جسر الملك فهد، والتحقق من مطابقتهم للإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها في إطار جهود المملكتين في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ووقع مذكرة التفاهم كل من رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في مملكة البحرين محمد القائد، بحضور سفير مملكة البحرين لدى المملكة حمود آل خليفة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ورفع الغامدي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان، على متابعتهما الحثيثة وتوجيهاتهم الكريمة بأهمية تعزيز التعاون بين البلدين وتطويع التقنية لصالح تحقيق أعلى درجات السلامة للمسافرين وسهولة وتيسير الحركة بين البلدين، موضحا أن مذكرة التفاهم تؤكد عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين قيادة وشعبا، وحرصهما على سلامة المواطنين والمقيمين من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن المملكة تعد من أوائل الدول التي دشنت منصة حكومية الكترونية (توكلنا) لدعم جهود الجهات الحكومية في الحد من انتشار فيروس كورونا، ليتبع ذلك إضافة العديد من الخدمات الحكومية لتسريع عملية الوصول إليها من مكان واحد بكل يسر وسهولة، أبرزها خدمة الجواز الصحي الذي أسهم في تسريع إجراءات السفر عبر عرض نتيجة فحص (PCR)، وعرض بيانات جرعات لقاح كورونا، وعرض بيانات بوليصة تأمين السفر لمخاطر الفيروس، وربط الجواز الصحي بأنظمة الحدود، والتحقق من إصدار بطاقة صعود الطائرة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في البحرين محمد القائد أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس متانة العلاقات والروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وحرص قيادتيهما الحكيمتين على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجائحة، مبينا أن الربط الالكتروني بين تطبيقي (مجتمع واعي) و(توكلنا) يعكس أهمية كبيرة لما له من أثر في تسهيل عملية تنقل المسافرين بين البلدين وفقا للمعايير والاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أهمية تبني مختلف الوسائل والأنظمة الحديثة لتعزيز الربط والتكامل بين البلدين خاصة على صعيد إتاحة البيانات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتسهيل إجراءات التنقل بين البلدين بالربط الالكتروني.

أبرز أهداف التعاون

