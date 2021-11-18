الشورى يراجع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين بإمارات المناطق

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ويدرس المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن إعادة دراسة المعاملة المتعلقة بمشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية هنقاريا في مجال خدمات النقل الجوي؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة 17 من نظامه، كما يناقش المجلس ما تضمنه تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1441 / 1442هـ.
في حين، يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقريري لجنة الثقافة والرياضة والسياحة من توصيات بشأن التقرير لهيئة تطوير بوابة الدرعية للعام المالي 1441 / 1442هـ، والتقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1441 / 1442هـ.
وفي السياق ذاته يناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، وذلك بعد إتمام اللجنة دراسة التقرير بشأن مشروع النظام تمهيدا لطرحه على المجلس.
وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقريرا تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن إعادة دراسة المعاملة المتعلقة بتعديل نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 في 28 /7/ 1422هـ؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة 17 من نظامه، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه رأيها وتوصياتها اللازمة بشأن تعديل النظام تمهيدا لطرحه على المجلس للنقاش.
وخلال جلسة الثلاثاء المقبل يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1441 / 1442هـ.
وفي ذات الجلسة سيناقش تقرير اللجنة الصحية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441 / 1442 هـ، قبل طرح توصيات اللجنة للتصويت لإصدار القرار بشأنها.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريرا مقدما من لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على التقرير السنوي للصندوق بعد دراسته.
ويدرس المجلس تقرير لجنة التجارة والاستثمار، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسلطنة عمان للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها للتقرير.
على جدول أعمال الشورى:
- التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ.
- تقريرحول مشروع نظام الوساطة العقارية.
- تقرير مقدم من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.
- تقرير هيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1441 / 1442هـ.
- مذكرة تعاون بين هيئة الطيران المدني في المملكة ونظيرتها في الإمارات بمجال أمن الطيران المدني.
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