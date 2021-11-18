شكرا لقرائتكم خبر موافقة سامية بتعيين آل صايل رئيسا لهيئة المساحة الجيومكانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت الموافقة السامية على تعيين الدكتور المهندس محمد آل صايل رئيسا للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

ورفع آل صايل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية الغالية، وعدها دافعا إلى مزيد من البذل ومواصلة الجهد والعطاء.

وأشاد بما تحظى به الهيئة من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، سائلا المولى عز وجل أن يوفقه في العمل مع منسوبي ومنسوبات الهيئة لما فيه خدمة الدين والملك والوطن، وتجسيد توجيهات ولاة الأمر بما يحقق الخطط الوطنية التي تتطلع إليها الهيئة لتطوير قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به.

يذكر أن آل صايل حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية في تخصص المساحة، والماجستير في هندسة المساحة والمعلومات الجيومكانية، وشهادة الدكتوراه في هندسة المساحة والمعلومات الجيومكانية، كما شارك في العديد من الأعمال واللجان والمعارض والمنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية، إضافة إلى عضويته في عدد من الجمعيات العلمية والفنية.