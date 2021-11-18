“إليكم ” موعد مباراة النادي الأهلي والمقاولون العرب الجمعة 19-11-2021 في الدوري المصري.. القنوات الناقلة للمباراة

محمد بن مسعود - الدمام - موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب يتأهب نادي الأهلي للدخول في مباراته القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز ضد نادي المقاولون العرب، وذلك بعد أن انتهت فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، وقد فاز النادي الأهلي على النادي الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وذلك في الجولة الثالثة لبطولة الدوري، وقد وعد المسؤولين في ذئاب الجبل اللاعبين أن يصرف لهم مكافآت مادية عندما يتمكنوا من الفوز على النادي الأهلي وذلك في المباراة المنتظرة في الدوري العام وذلك لكي تحفظ اللاعبين قبل المباراة.

موعد مباراة النادي الأهلي والمقاولون العرب

سوف يقابل النادي الأهلي نادي المقاولون العرب في يوم الجمعة الساعة الثامنة مساءا وذلك خلال الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز، التي سوف تقام في استاد الأهلي والسلام،تم منح فريق النادي الأهلي راحة لمدة 5 أيام من قبل موسيماني، وهو المدير الفني للفريق الأول في كرة القدم بالنسبة للنادي الأهلي وذلك بعد فوزه على نادي الزمالك، وعقب خوض المنتخب الوطني مباراة أنجولا والجابون وذلك خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 .

مباراة الأهلي والمقاولين العرب

يتطلع النادي الأهلي إلي مواصلة تصدر جدول الدوري المصري الممتاز ب12 نقطة حتى الآن بعد الفوز في جميع الجولات الماضية وأبرزها فوزه على نادى الزمالك والإسماعيلي بنتائج كبيرة مما يعززه موقفه في كافة المباريات التي يخوضها ويواجه نادى المقاولين العرب وهو من اضعف فرق الدوري حتى الآن يوم الجمعة الموافق 19-11-2021 وقد عرضنا في الفقرة السابقة موعد مباراة النادي الأهلي والمقاولون العرب وسوف تنقل المباراة على تردد أون تايم سبورت الرياضية، يجهز موسيماني أيضاً اللاعبين البدلاء مثل حسين الشحات واللاعب أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم، لكي يستعين بهم في المباراة المقاولين.