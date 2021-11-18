- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن توافر فرص تدريب لنحو 1400 فرد لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بهدف إتاحة الفرصة لتوظيفهم في عدداً من الوظائف الهامة، كمسؤولين في الكسارات والمحاجر عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، وجاء القرار تطبيقاً للتطور المستمر في قطاعات الدولة والتحديث منها وتدريب الكوادر الوطنية للتمكن من العمل والتطوير في الوظائف التي يشغلونها.الشروط التقديم لمبادرة وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وأكدت وزارة الصناعة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الوزارة تحتاج إلى تدريب 1400 لتدريب الفئات الراغبة في الحصول على فرصة عمل مميزة، على أن تتوافر لدى الراغبين في التدريب عدداً من الشروط وهي:
- لابد وأن يكون المتقدم للتدريب سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو مؤهلاً أعلى.
- ألا يقل السن عن ثمانية عشر عاماً.
- أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية.
- يجب أن لا يكون مسجلا في بوابة طاقات.
تبذل الوزارة جهوداً كبيرة من أجل تطوير قطاع التعدين بالإضافة إلى العمل على توفير فرص عمل متعددة للجنسين، ومن هذا المنطلق أعلنت عن مبادرة التدريب لمدة ثلاثة أشهر، وهو تدريب مكثف ليحصل بعدها المتدرب على فرصة متميزة إلى جانب العديد من المميزات وهي:
- تدريب مجاني بدون أي رسوم.
- فرص لدخول مجال جديد مليء بالتحديات.
- رواتب مجزية.
- فرص عمل دائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تعلن عن توافر 1400 فرصة تدريب وعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.