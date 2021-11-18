وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تعلن عن توافر 1400 فرصة تدريب وعمل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن توافر فرص تدريب لنحو 1400 فرد لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بهدف إتاحة الفرصة لتوظيفهم في عدداً من الوظائف الهامة، كمسؤولين في الكسارات والمحاجر عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، وجاء القرار تطبيقاً للتطور المستمر في قطاعات الدولة والتحديث منها وتدريب الكوادر الوطنية للتمكن من العمل والتطوير في الوظائف التي يشغلونها.

الشروط التقديم لمبادرة وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وأكدت وزارة الصناعة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الوزارة تحتاج إلى تدريب 1400 لتدريب الفئات الراغبة في الحصول على فرصة عمل مميزة، على أن تتوافر لدى الراغبين في التدريب عدداً من الشروط وهي:

لابد وأن يكون المتقدم للتدريب سعودي الجنسية. أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو مؤهلاً أعلى. ألا يقل السن عن ثمانية عشر عاماً. أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية. يجب أن لا يكون مسجلا في بوابة طاقات.

مميزات بالتقديم في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

تبذل الوزارة جهوداً كبيرة من أجل تطوير قطاع التعدين بالإضافة إلى العمل على توفير فرص عمل متعددة للجنسين، ومن هذا المنطلق أعلنت عن مبادرة التدريب لمدة ثلاثة أشهر، وهو تدريب مكثف ليحصل بعدها المتدرب على فرصة متميزة إلى جانب العديد من المميزات وهي: