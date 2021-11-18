شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حفر الباطن تنظم مزاداً لبيع الغنم يصل نادرها إلى 220 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 5 ملايين رأس من الأنعام تتواجد في حفر الباطن مابين أغنام وإبل وماعز

- تعتبر حفر الباطن المورد الأول للأنعام بالمملكة والخليج

- حفر الباطن هي مصدر لملايين الريالات في مجال توافر رأس الأنعام

- عدد ملفات المربين المسجلين بمحافظة حفر الباطن يتكون من 25 ألف مربي

نظمت الغرفة التجارية بمحافظة حفر الباطن مزادا كبيرا للأنعام المنتجة بالمحافظة، حيث تعتبر محافظة حفر الباطن المورد الأول للأنعام بالمملكة والخليج وهي مصدر ملايين الريالات في هذا المجال.

ووصلت الرأس النادر بالمزاد إلى 220 ألف ريال للراس الواحد والتي يطلق عليها نوادر، فيما أوضح أمين الغرفة التجارية بمحافظة حفر الباطن، أنور الشامي، لصحيفة "اليوم" قائلا، إن (5 ملايين ) من الأنعام تتواجد بمحافظة حفر الباطن مابين أغنام وإبل وماعز.

وأوضح أن عدد ملفات المربين المسجلين بمحافظة حفر الباطن يتكون من ( 25 ألف مربي ) ومن هذا المنطلق أتى التركيز على الميزه التنافسية بحفر الباطن للتركيز على هذا القطاع.

ولفت إلى أن الغرفة التجارية هي أحد الشركاء المبادرين لفكرة سمو سيدي الأمير منصور بن محمد لدعم هذا القطاع، من خلال المشاركة بجمعية حفر الباطن للثروة الحيوانية، والتي تهدف لخدمة المربين والقطاع الحيواني بكافة وسائله.