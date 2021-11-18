شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. إبداعات 20 نحاتاً محلياً ودولياً تزين ميادين الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت أعمال "ملتقى طويق الدولي للنحت" الذي يقام تحت عنوان: "شاعرية المكان" في حي جاكس بالدرعية، بمشاركة 20 فنانًا محليًا ودوليًا، تم اختيارهم من بين أكثر من 400 متقدم حول العالم.

ويشتمل الملتقى على ممارسة الفنانين المشاركين لأعمال "النحت الحي" أمام الجمهور طيلة فعاليات الملتقى، إلى جانب عدد من الأنشطة الثقافية والفنية من أبرزها، عقد أكثر من 30 ورشة عمل وندوة فنية بمشاركة متحدثين محليين وعالميين لمناقشة وطرح مواضيع فنية وثقافية متنوعة.

وسيفتح أبوابه للزوار الأحد القادم ٢١ نوفمبر. كما سيتم نقل جميع الأعمال الفنية المشاركة في الملتقى بعد انتهاءه إلى مواقعها الدائمة التي تم اختيارها بعناية في مواقع مختلفة من مدينة الرياض لتساهم في تحسين صورة المدينة، وإشاعة الجمال في أرجائها والتحفيز الإلهام والإبداع بين سكانها وزوارها.