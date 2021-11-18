شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث القضايا الإقليمية مع الأمين العام للتعاون الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة في الرياض اليوم، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السفير حسين إبراهيم طه.

وهنئ سمو وزير الخارجية ، الأمين العام بمناسبة توليه مهام عمله أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي. كما جرى خلال الاسقبال بحث مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.