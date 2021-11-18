شكرا لقرائتكم خبر انتظام سير الاختبارات حضوريا وعن بعد لليوم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل أمس طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين أداء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ حضوريا في مدارسهم لليوم الثاني على التوالي، مع الالتزام بتطبيق الاحترازات المعتمدة من «وقاية» ووزارة الصحة.

وأدى طلبة المرحلة الابتدائية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عن بعد عبر منصة «مدرستي»، وجرى إجراء الاختبارات عبر المنصة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، ممن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح.

كما استمرت الزيارات الميدانية لمديري إدارات ومكاتب التعليم للمدارس في المناطق والمحافظات؛ للوقوف على جميع العمليات التنظيمية والفنية لأعمال الاختبارات، وسير الاختبارات الحضورية وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والاطلاع على انتظام وأداء الطلبة للاختبارات، ومتابعة أعمال اللجان، وانتظام أعمال رصد الدرجات وتدقيقها.

وكثف الطاقم التعليمي من المشرفين والموجهين ومديري المدارس العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة خلال فترة أداء الاختبارات، وذلك من خلال الإشراف على سير الاختبارات، وتوزيع المهام والمسؤوليات، والإشراف على التنفيذ والمتابعة، إلى جانب تحقيق الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات حضوريا، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

وفي المدينة المنورة يواصل 322 ألف طالب وطالبة أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1443 هـ، حضوريا للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وعن بعد للمرحلة الابتدائية وغير المحصنين لأسباب صحية من خلال منصة مدرستي.

وتفقد مدير عام التعليم ناصر العبدالكريم، ومساعدوه وقيادات مكاتب التعليم «بنين-بنات» سير الاختبارات في عدة مدارس حكومية وأهلية، لمتابعة توفر التجهيزات المدرسية، ضمن مهام الزيارات والمتابعة الميدانية من قبل لجان الدعم الفني والتقني والإرشادي في الإدارات ذات العلاقة، ومدى تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية التي تضمن سلامتهم من تحقيق للتباعد وارتداء للكمامة، والاستفادة من جميع الفصول والمرافق، وتقسيم الطلبة لمجموعات في اليوم الواحد وفق جدول تضعه المدرسة، وإجراء الاختبارات في جلسة واحدة بحيث لا تزيد عن مادتين في اليوم الواحد.

فيما أدى نحو 40 ألف طالب وطالبة في إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1443هـ، حضوريا للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية للطلاب والطالبات الذين استكملوا تلقي جرعتين من لقاح كورونا، ومن خلال منصة مدرستي لمن لم يستكمل التحصين بالجرعتين ومن تقل أعمارهم عن 12عاما، وطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية.

ما الذي أكدت عليه وزارة التعليم؟

