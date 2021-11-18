ارتباط «موهبة» بالشبكة الحكومية الآمنة

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ونفذت إدارة تقنية المعلومات في مؤسسة «موهبة» بالتنسيق والتواصل مع برنامج «يسر»، تشغيل مشاريع الارتباط بالشبكة الحكومية التي تشمل تفعيل الاتصال الآمن والسريع بين موهبة والبرنامج، والارتباط
بقناة التكامل الحكومية وتفعيل استرجاع البيانات آليا من مصادرها.
وقال مدير عام تقنية المعلومات في «موهبة» المهندس مشعل بن سليم إن أهمية الارتباط بقناة التكامل الحكومية، تنبع من تسهيل الخدمات الالكترونية المقدمة للموهوبين والموهوبات وقطاع الأعمال، والمساعدة في بناء خدمات الكترونية متكاملة للمستفيدين، وتوفير بيانات موثوقة ومحدثة باستمرار، إلى جانب الإسهام في تحسين تجربة المستفيدين وتحقيق الأداء الأمثل للخدمات الالكترونية لمؤسسة «موهبة».
يتيح الارتباط مع الشبكة الحكومية الآمنة لموهبة الحصول على بيانات الطلبة من مصادرها الرسمية والموثوقة بطريقة آلية وآمنة، وذلك للاستفادة منها في برامج موهبة المختلفة بطريقة رقمية وميسرة.
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