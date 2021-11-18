شكرا لقرائتكم خبر 200 ألف قطعة مخالفة من الأنواط والرتب العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض 200 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في مستودع بالرياض، وصادرت المضبوطات واتخذت الإجراءات اللازمة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

وجاءت الحملة بمتابعة من أمير منطقة الرياض بالنيابة الذي شدد على أهمية ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.