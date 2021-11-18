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200 ألف قطعة مخالفة من الأنواط والرتب العسكرية

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض 200 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في مستودع بالرياض، وصادرت المضبوطات واتخذت الإجراءات اللازمة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

وجاءت الحملة بمتابعة من أمير منطقة الرياض بالنيابة الذي شدد على أهمية ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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