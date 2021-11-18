200 ألف قطعة مخالفة من الأنواط والرتب العسكرية

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وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.
وجاءت الحملة بمتابعة من أمير منطقة الرياض بالنيابة الذي شدد على أهمية ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.
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