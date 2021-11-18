فتح باب التقديم للماجستير والدكتوراه بالجامعة الإسلامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بعمادة الدراسات العليا أمس عن فتح باب التقديم لمواعيد القبول في مختلف التخصصات للعام 1444هـ، في مرحلتي الماجستير والدكتوراه للكليات النظرية. ويشمل الفقه، أصول الفقه، القراءات، التفسير وعلوم القرآن، فقه السنة، علوم الحديث، اللغويات، الأدب والبلاغة، الأنظمة، الدراسات القضائية، العقيدة، الدعوة، الفرق والمقالات، الدعوة والثقافة الإسلامية، التاريخ الإسلامي، التاريخ الحديث، أصول التربية الإسلامية، المناهج وطرق التدريس، الإدارة التربوية، علم النفس التربوي، الأديان والمذاهب الفكرية، حيث ينتهي التقديم يوم السبت29 / 4 / 1443هـ.



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