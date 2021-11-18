سكان 3300 عقار في «بدراني المدينة» يتنفسون بتشغيل خط المياه

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وأوضح رئيس القطاع الشمالي الغربي المهندس أيمن يماني أن ذلك يأتي تطبيقا لمبادرة الضخ المستمر خلال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع إضافة إلى رفع نسب التغطية بالخدمات، وضمان استمرار الكفاءة التشغيلية، مبينا أن حي البدراني يضم ما يزيد على 3300 عقار، وأن كميات المياه التي جرى ضخها إليه نحو 10 آلاف م3 يوميا، لتعزيز الاستفادة من المصادر ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل نفقاتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أنه أجريت دراسة الوضع التشغيلي للحي، وإعادة تصميم الشبكة هيدرلوكيا، والإبقاء على مصدر رئيس واحد فقط يغذي الحي بضخ مستمر، مع إيقاف المصادر الأخرى للاستفادة منها في حالات الطوارئ، والتأكد من وصول المياه إلى جميع المنازل، ضمن استراتيجية الشركة التي تستهدف توفير الاستدامة المائية، وإيجاد تجمعات مناطقية متكاملة.
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