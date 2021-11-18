شكرا لقرائتكم خبر ملتقى لتوظيف الخريجين بمعهد مكة الصناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفاد مدير إدارة التنسيق الوظيفي بالمعهد عبدالله شاعر، أن الإدارة على تواصل دائم مع جميع الجهات الموظفة لتزويدها ببيانات الخريجين أو لإقامة الملتقيات التوظيفية في مقر المعهد، بهدف تزويد سوق العمل بالكفاءات من أبناء الوطن الذين أثبتوا جدارتهم خلال فترة التدريب.
وبين أن الملتقى الحالي يستهدف 100خريج، وأن التنسيق بين المعهد والقطاع الخاص مستمر لتوظيف الخريجين ليخدموا وطنهم في مختلف المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى لتوظيف الخريجين بمعهد مكة الصناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.