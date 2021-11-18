شكرا لقرائتكم خبر ملتقى لتوظيف الخريجين بمعهد مكة الصناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة ممثلا بمكتب التنسيق الوظيفي أمس ملتقى توظيف لخريجي المعهد وخريجي الكلية التقنية بمكة المكرمة يستهدف اختصاصات التبريد والتكييف والكهرباء والالكترونيات والحاسب الآلي وميكانيكا الإنتاج.

وأفاد مدير إدارة التنسيق الوظيفي بالمعهد عبدالله شاعر، أن الإدارة على تواصل دائم مع جميع الجهات الموظفة لتزويدها ببيانات الخريجين أو لإقامة الملتقيات التوظيفية في مقر المعهد، بهدف تزويد سوق العمل بالكفاءات من أبناء الوطن الذين أثبتوا جدارتهم خلال فترة التدريب.

وبين أن الملتقى الحالي يستهدف 100خريج، وأن التنسيق بين المعهد والقطاع الخاص مستمر لتوظيف الخريجين ليخدموا وطنهم في مختلف المجالات.