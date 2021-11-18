استقبل الآن تردد قناة اون تايم سبورت ‘‘ ON TIME SPORT ‘‘ الجديد 2021 الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري

محمد بن مسعود - الدمام - تردد قناة اون تايم سبورت، تعد أحد أهم الترددات التي يبحث عنها في الفترة الحالية ، وخاصة مشجعي كرة القدم ، تردد قناة اون تايم سبورت ، حيث تمتلك قناة اون تايم سبورت الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري المصري الممتاز ، وكذلك أي مباراة تقوم بذلك يشارك المنتخب المصري ، وقناة On Sport الرياضية واحدة وهي من أشهر القنوات المصرية التي تبث جميع المباريات التي تقام بين جميع المنتخبات المصرية ، وهي غير راضية عن ذلك ، لكنها تغطي أيضًا. أي حدث رياضي أو أي أخبار تتعلق باللاعبين.

تردد قناة اون تايم سبورت

يبحث آلاف المشاهدين في جمهورية مصر العربية عن تردد قناة أون تايم سبورت ، خاصة أنها تبث مباريات الدوري المصري الممتاز الحصري لموسم 2021-2022 ، كما تقوم الفترة الحالية ببث تصفيات كأس العالم ، إذ ينقل أنشطة أي مباراة يشارك فيها الفريق المصري ، ويسعى باستمرار لإدارة القناة بهدف تحديث جودة المحتوى ، بحيث يتم نقله إلى المواطنين بأفضل إشارة وأقوى بث في الإشارة دون تدخل أو انقطاع. ، وبالتالي فهو يغير التردد باستمرار.

حدث تردد قناة اون تايم سبورت

يبحث جمهور جمهورية مصر العربية عن تردد قناة أون تايم سبورت ويريدون استقبال تردد القناة خاصة أنها تبث أنشطة أي مباراة تقام في الدوري المصري الممتاز لهذا العام ومباراتين. تنطلق غدا الأولى بين نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي ، فيما تنطلق المباراة الثانية بين الأهلي والمقاولون العرب ، وستقوم القناة ببث فعاليات المباراة على شاشتها ، بث مباشر لجميع الجماهير في جمهورية العرب. مصر ، ويمكنك استقبال تردد القناة الجديد من خلال كتابة الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10853.

اتجاه الاستقطاب: الاتجاه الأفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

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