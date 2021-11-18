تشغيل احدث تردد قناة طيور الجنة الجديد لمتابعة أفضل برامج الأطفال 2021

محمد بن مسعود - الدمام - يهتم قطاع كبير من المتابعين باستقبال قناة طيور الجنة الخاصة بتقديم محتوى مميز خاص بالأطفال، حيث تعد قناة طيور الجنة والتي تم اطلاقها من سنوات عديدة واحدة من أشهر قناوت الأطفال الموجودة في الوطني العربي بشكل عام، والتي تقدم البث الفضائي الخاص بها على مدار اليوم بدون انقطاع لتقديم باقة متنوعة من محتوى هام للأطفال في أعمار مختلفة، ومع تحديث التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة، نستعرض من خلال هذه السطور تحديث تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أقوى برامج وأناشيد الأطفال.

قناة طيور الجنة لمتابعة أقوى برامج وأناشيد الأطفال 2021

تحظى قناة طيور الجنة دائما بملايين المشاهدات في جميع أنحاء الوطن العربي بشكل من جميع الأعمار سواء الكبار والصغار، وذلك حيث تقوم بتقديم باقة مميزة من أفضل الأناشيد الخاصة بالأطفال والتي تقدم من خلالها الكثير من التعاليم للأطفال التي تعمل على تشكيل شخصية الطفل منذ الصغر على أشياء مفيدة وايجابي، كما تقوم بتقديم الكثير من البرامج الهادفة للأطفال التي تعمل على تنمية مهارات وهوايات الأطفال، كما تتميز بكونها تقدم البث الفضائي الخاص بها على مدار اليوم بدون انقطاع بشكلٍ مجاني على الأقمار الصناعية المختلفة.

تحديث تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات 2021

بالتزامن مع تحديث تردد قناة طيور الجنة خلال الفترة الاخيرة على القمر الصناعي نايل سات، فنجد أن ادارة القناة أكدت على ضرورة استقبال التردد الجديد منعا لاقتطاع البث، حيث جاء تردد قناة طيور الجنة الجديد بعد التحديث على النحو التالي.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات هو 11393.

من خلال اختيار الاستقطاب العمودي.

تحديد معدل الترميز 27500.

من خلال اختيار معامل تصحيح الخطأ 3/4.

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