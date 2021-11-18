موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة

محمد بن مسعود - الدمام - يبحث جمهور الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الأهلي والمقاولون ، ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز ، والتي يسعى فيها المارد الأحمر لتحقيق الفوز على ذئاب الجبل من أجل مواصلة الانتصارات في الدوري ، بعد الفوز الكبير الذي حققه على الزمالك ، في الجولة الثالثة من البطولة بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون ، غدا الجمعة ، الساعة الثامنة مساء ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز ، ويدخل النادي الأهلي مباراة المقاولون ، من أجل الفوز والاستفادة من الانتصار الكبير الذي حققه على الزمالك ، خاصة في ظل المنافسة الشرسة هذا الموسم.

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز الرابع في الدوري المصري هذا الموسم ، بعد أن خاض 3 مواجهات بقيادة مدرب جنوب أفريقيا بيتسو موسيماني ، ونجح في الفوز بها.

على صعيد آخر ، يسعى فريق المقاولون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي ، خاصة بعد التعادل الأخير الذي حققه أمام طلائع الجيش ، في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز ، وخاض فريق المقاولون 3 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم ، فازوا بمباراة وتعادلوا وخسروا نفسها.

ويتصدر النادي الأهلي جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط متقدما على بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي يملك نفس النقاط لكن بفارق الأهداف فيما يحتل فريق المقاولون المركز التاسع.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام المقاولون :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن اشرف، بدر بانون، أكرم توفيق

خط الوسط: أليو ديانج، عمر السولية، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد شريف، أفشة، بيرسي تاو

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