موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري.. والقنوات الناقلة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رابطة الأندية موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر إقامتها على استاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز ، والتي يسعى فيها الأبيض لمصالحة جماهيره بعد خسارته أمام الأهلي في قمة الدوري المصري يوم 5 نوفمبر ، بنتيجة خمسة أهداف مقابل 3 أهداف ، فيما يخطط الدراويش لتحقيق فوزه الأول بعد خسارته في الجولات الثلاث الأولى في مسابقة الدوري.

حددت رابطة الأندية موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي ، وتقرر الانطلاق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الجمعة 19 نوفمبر على استاد الإسماعيلية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

أعلنت قنوات أون تايم سبورتس ، صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري المصري الممتاز ، القنوات التي تبث مباراة الزمالك والإسماعيلي ، وتقرر بث المباراة على أون تايم سبورتس 2.

تردد قناة أون تايم سبورتس 2 الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي، وجاء كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز ، برصيد 6 نقاط من الفوز في أول لقاءين ضد إنبي وطلاء الجيش ، فيما خسر أمام الأهلي ، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الأخير بعد خسارة الأول 3 جولات ضد الأهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

قائمة الزمالك ضد الإسماعيلي

من جهته أعلن باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك ، قائمة الزمالك ضد الإسماعيلي ، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.