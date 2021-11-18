موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري.. والقنوات الناقلة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رابطة الأندية موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر إقامتها على استاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز ، والتي يسعى فيها الأبيض لمصالحة جماهيره بعد خسارته أمام الأهلي في قمة الدوري المصري يوم 5 نوفمبر ، بنتيجة خمسة أهداف مقابل 3 أهداف ، فيما يخطط الدراويش لتحقيق فوزه الأول بعد خسارته في الجولات الثلاث الأولى في مسابقة الدوري.
حددت رابطة الأندية موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي ، وتقرر الانطلاق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الجمعة 19 نوفمبر على استاد الإسماعيلية.القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي
أعلنت قنوات أون تايم سبورتس ، صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري المصري الممتاز ، القنوات التي تبث مباراة الزمالك والإسماعيلي ، وتقرر بث المباراة على أون تايم سبورتس 2.
تردد قناة أون تايم سبورتس 2 الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي، وجاء كالتالي:
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 10853
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ 5/6ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي
يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز ، برصيد 6 نقاط من الفوز في أول لقاءين ضد إنبي وطلاء الجيش ، فيما خسر أمام الأهلي ، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الأخير بعد خسارة الأول 3 جولات ضد الأهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.قائمة الزمالك ضد الإسماعيلي
من جهته أعلن باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك ، قائمة الزمالك ضد الإسماعيلي ، وجاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.
خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.
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