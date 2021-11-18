متي موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 للعمالة المصرية

محمد بن مسعود - الدمام - الطيران بين مصر والسعودية تعد افتتاح الرحلات اليومية بين مصر والمملكة العربية السعودية وأخبار الرحلات السعودية المباشرة للمقيمين والموظفين من أهم الموضوعات البحثية اليومية، حيث كان الناس يتساءلون على مدار الساعة عما إذا كان موعد افتتاح الطيران السعودي قد تقرر؟ كما ازدادت مع رغبة الملايين في أداء مناسك الحج والعمرة في المملكة، وذلك بمجرد تأثر التدفق الجوي لدولتي مصر والمملكة، إلى بضعة أشهر لفترة طويلة جدًا، نتيجة انتقالها فيروس (كوفيد -19) كوسيلة للوقاية من انتشار مرض كورونا.

وفي هذا السياق، أعلنت المملكة القرار النهائي الصادر في فبراير 2021 بشأن الحظر الدائم والمستمر على دخول المصريين إلى أراضيهم.

كحماية منقذة للحياة من المملكة لمنع انتشار كورونا (كوفيد -19) في الدولة وذلك لكثرة السائحين الذين يزورون مناسك الحج والعمرة.

وبحلول وقت إعادة فتح الرحلات الجوية بين دولتي مصر والسعودية.

يجب القيام بكافة الإجراءات والخطوات بسرعة، وقد اقترح أن عودة الرحلات الجوية من دولتي باتت غاية في الأهمية.

مما يشير إلى استمرار الاتصال بين “المصريين والسعوديين” بسبب عودة الرحلات عالية السرعة بين البلدين على الوضع الراهن بأسرع وقت ممكن.

أنه في الآونة الأخيرة حدثت بعض الحوادث الموعودة لاستئناف عمليات الإنقاذ الجوي من مصر والسعودية خلال الأيام المقبلة.

من بينها إزالة بوادر الاضطراب على أراضي الحرم واستئناف تشغيل المطار في السعودية بكامل طاقته.

وأجاز تشغيل العمرة لمواطني الدول المجاورة للمملكة.

وقد ذكر مصدر رئيسي بوزارة الطيران المدني مؤخرا إن الوكالة ما زالت تجري محادثات مع الجانب السعودي

للترخيص بعودة المجال الجوي بين مصر والسعودية في المستقبل.

مضيفاً أنه سيكون هناك تعطيل في هذه الحالة في الأيام المقبلة، في نفس الوقت تقريبًا الذي بذلت فيه الدولة قصارى جهدها لتصحيح الوضع كما كان قبل ظهور عدوى كورونا جديدة.

ميعاد فتح الطيران بين مصر والسعوديةمتي ميعاد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وأضاف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد أن قرار فتح رحلات مباشرة إلى مصر إلى السعودية يعود للحكومة السعودية، ولا يمكن لأحد التدخل فيه أو التفكير فيه إطلاقا وفي الوقت الحالي لا توجد معلومات عن الافتتاح المباشر وان الرحلة للجميع لانها قرار دولة ولا يتأثر بها أحد.