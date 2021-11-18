رابط الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

محمد بن مسعود - الدمام - صرف معاش تكافل وكرامة هو أمر هام لكافة المواطنين، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي ، بدء صرف المعاش المخصص لبعض الفئات ، على أن يصل عدد المستفيدين إلى حوالي 5 ملايين أسرة والمزيد من ذوي الإعاقة والأيتام والمعيل وكبار السن ، ابتداء من يوم الاثنين المقبل في نوفمبر 2021 م ، وهي من أهم الخدمات التي تقدمها الدولة للمحتاجين لمساعدتهم على مواكبة الحياة والظروف الاقتصادية.

صرف معاش تكافل وكرامة

هناك عدة خطوات يمكن من خلالها الاستعلام عن صرف معاش التكافل والكرامة ، ومن هذه الخطوات ما يلي:

فتح الرابط المخصص ل وزارة التضامن الاجتماعي .

. ادخال الرقم القومي لمقدم الطلب وكتابة جميع البيانات المطلوبة من الاسم الشخصي وغيره مع تحديد نوع بطاقة المواطن.

الضغط على الاستعلام ، حتى يتم معرفة الوحدة التي ينتمي إليها المسجل ، وذلك بإظهار اسمه والمبلغ المستحق له.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش التكافل والكرامة من خلال تقرير تابع لها على أن يكون في نفس التاريخ من كل شهر على أن يكون يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في الخامس عشر والسادس عشر من نوفمبر ، وتنفق شهريًا ما يزيد على مليار ونصف المليار جنيه للفئات المستحقة الدفع التي حددتها الوزارة.

الفئات من كبار السن والأيام وذوي الهمم، على أن يتم تقسيم المعاش كالتالي:

صرف 450 جنيه كل شهر للمسنين.

صرف 450 جنيه كل شهر لذوي الهمم.

صرف 350 جنيه كل شهر للأيتام.

ويبلغ متوسط ​​إنفاق الأسرة المستفيدة من المعاش 500 جنيه شهريًا ، حيث ينفق حوالي 974 مليون جنيه شهريًا لجميع الأسر المستحقة.

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