غدًا أطول خسوف جزئي للقمر لن يتكرر إلا بعد 1600 عام.. والزعاق يكشف مواقع مشاهدته

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن العالم يشهد، غدًا الجمعة، أطول خسوف جزئي للقمر في هذا القرن ولن يتكرر إلا بعد 1600 سنة.

وأضاف، خلال برنامجه بقناة العربية، أن الخسوف لن يشاهد في كل الدول العربية، ويشاهد في أمريكا الشمالية والجنوبية وأجزاء من آسيا وأوروبا.

وأردف الزعاق، أن الأرض تدور حول الشمس وتجر خلفها مخروطًا من الظل طوله طول قدرها 221 مرة، فيما يدور القمر حول الأرض.

وتابع، أن القمر مظلم بذاته ما فيه إضاءة وضوؤه مستمد من قرص الشمس، أما فلك القمر فهو مائل عن فلك الأرض بمقدار 5 درجات ولذلك يتقاطعان في نقطتين تسميان «العقدة الصاعدة والعقدة الهابطة».

وأكمل خبير الأرصاد الجوية، أنه من الجائز أثناء دوران القمر حول الأرض أن يقترب من إحدى العقدتين فيدخل في مخروط ظل الأرض كله أو بعضه فيحدث له خسوف.

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