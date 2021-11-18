البحرين تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة

الرياض - محمد عبدالله - دانت مملكة البحرين بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، في استهداف متكرر ومستمر للأعيان والمنشآت المدنية في المملكة بما يتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وأشادت الخارجية البحرينية، في بيان لها اليوم، بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة تضامن البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، والتصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية الآثمة.

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