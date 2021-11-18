المرور يحدد «حالة مشروطة» لتجديد رخصة السير في أبشر

الرياض - محمد عبدالله - وقال إن رخصة السير إذا كانت بدون تاريخ انتهاء يُكتفى بتجديدها في أبشر، وذلك ردًّا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي»، عبر تويتر، تساءل فيه أحد المستفيدين عن مدى إمكانية تجديد رخصة السير القديمة التي بدون تاريخ انتهاء.

وتعد رخصة السير وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تجيز للمركبة السير على الطرق، ويكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير.

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