دورة لتعليم مهارات اختيار الزوجة الثانية تثير غضبا واسعا في السعودية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ، إعلان عن دورة تدريبية لمعرفة "الطريقة المثلى للزواج من امرأة ثانية"، مما أثار جدلا وغضبا بين السعوديين أدى إلى إلغائها.

ونقلت جريدة "الوطن" السعودية، عن مدير جمعية البر فهد السرداح، قوله إن هنالك خطأ إداريا من قبل موظف جديد تسبب بالدورة، وقد تم إلغاء الدورة كاملة وحذفه من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الدورة تسببت في إشعال المجتمع وتم مخاطبة المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لإيقافها، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عن تعديل لمسمى الدورة ليس للجمعية علاقة فيها، وقد تبناها المدرب نفسه وتم إبلاغ جهات الاختصاص لإخلاء المسؤولية.

وأكد السرداح أنهم تعرضوا لردة فعل مجتمعية كبيرة من قبل مؤيدين ومعارضين للتعدد مؤكدا أن لديهم في جمعية البر، مركزا للتدريب لخدمة المجتمع ولا تتم أي دورة إلا من خلال الطرق النظامية مع المؤسسة وصولا إلى الاعتماد.

وكان ناشطون سعوديون على الإنترنت قد نشروا صورة إعلان لدورة بعنوان "مهارات اختيار الزوجة الثانية"، التي كان مخططا أن تعقد بمقر جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس بالمملكة.

وتنوعت ردود فعل المتابعين بين مؤيد ومعارض وساخر لإقامة الدورة، إلا أن أغلب التعليقات كانت تعارض الفكرة.

وحسب ما نشر في الإعلان، كانت هذه الدورة موجهة لمن يفكر بجدية في التعدد، ومن يخشى الصعوبات والمشاكل في التجارب الزوجية المحيطة به.

وكان من المقرر أن يقدمها المدرب فهد بن محمد الرشيد يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، قبل أن يتم إلغاؤها بعد الغضب الذي اجتاح مواقع التواصل.

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