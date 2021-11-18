رابط haraka.men.gov.ma نتائج الحركة الانتقالية 2021-2022 بهيئة التدريس عبر موقع الخدمة الوطنية للحركات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية ، نتائج الحملة الانتقالية للمفتشية للعام 2021-2022 ،وذلك مع قرب نهاية 2021 في المغرب ، وقالت الوزارة أن هناك معلومات تخص البوابة الإلكترونية الجديدة للحركة الانتقالية في شتي مدن المغرب ، وأعلنت أن منصب وكالة التفتيش سيخصص حسب رغبة الأولوية للاساتذة الراغبين في لم شمل زوجاتهم أو العكس ، ونوفر لكم عبر موقع الخليج 365 خطوات الحصول علي نتائج نتائج الحركة الانتقالية 2021-2022 بهيئة التدريس.

نتائج الحركة الانتقالية 2021-2022

أكمل العديد من المعلمين ومديري المدارس إجراءات التحويل والتسجيل وينتظرون نتائج الحملة الانتقالية (المؤهلات الإعدادية والثانوية) للعام الدراسي المقبل ، وكشفت وزارة التربية الوطنية في بيانها أن النتائج ستعلن هذا الأسبوع (مطلع نوفمبر 2021) عبرر الموقع الإلكتروني الجديد لخدمة الحركة الانتقالية الوطنية 2021-2022.

خطوات نتائج الحركة الانتقالية للمفتشين ينتظر العديد من أعضاء هيئة التدريس والمدراء والمعلمين وزارة التربية والتعليم لنشر النتائج عبر الموقع الرسمي لبوابة الحركات الانتقالية 2021-2022 ، من خلال:

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وتجدر الإشارة إلى أن شروط التدريس والمفتشين مقبولة وفق معايير توزيع الوظائف للحركة الانتقالية 2022 التي أنشأتها وزارة التربية الوطنية المغربية.

خطاب الطعن في نتائج الحركة الانقالية 2022

يمكن للأستاذ الطعن في نتائج الحركة الانتقالية خلال المدة المحددة وفق النموذج التالي: