رابط haraka.men.gov.ma نتائج الحركة الانتقالية 2021-2022 بهيئة التدريس عبر موقع الخدمة الوطنية للحركات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية ، نتائج الحملة الانتقالية للمفتشية للعام 2021-2022 ،وذلك مع قرب نهاية 2021 في المغرب ، وقالت الوزارة أن هناك معلومات تخص البوابة الإلكترونية الجديدة للحركة الانتقالية في شتي مدن المغرب ، وأعلنت أن منصب وكالة التفتيش سيخصص حسب رغبة الأولوية للاساتذة الراغبين في لم شمل زوجاتهم أو العكس ، ونوفر لكم عبر موقع الخليج 365 خطوات الحصول علي نتائج نتائج الحركة الانتقالية 2021-2022 بهيئة التدريس.نتائج الحركة الانتقالية 2021-2022
أكمل العديد من المعلمين ومديري المدارس إجراءات التحويل والتسجيل وينتظرون نتائج الحملة الانتقالية (المؤهلات الإعدادية والثانوية) للعام الدراسي المقبل ، وكشفت وزارة التربية الوطنية في بيانها أن النتائج ستعلن هذا الأسبوع (مطلع نوفمبر 2021) عبرر الموقع الإلكتروني الجديد لخدمة الحركة الانتقالية الوطنية 2021-2022.
ينتظر العديد من أعضاء هيئة التدريس والمدراء والمعلمين وزارة التربية والتعليم لنشر النتائج عبر الموقع الرسمي لبوابة الحركات الانتقالية 2021-2022 ، من خلال:
- ادخال رقم المستخدم.
- أدخل كلمة المرور.
- وقم بتسجيل الدخول.
وتجدر الإشارة إلى أن شروط التدريس والمفتشين مقبولة وفق معايير توزيع الوظائف للحركة الانتقالية 2022 التي أنشأتها وزارة التربية الوطنية المغربية.خطاب الطعن في نتائج الحركة الانقالية 2022
يمكن للأستاذ الطعن في نتائج الحركة الانتقالية خلال المدة المحددة وفق النموذج التالي:
المكان + التاريخ:……………………
من السيد(ة) : ……………………….
ر.ت : ……………………………….
مقر العمل :………………………….
الى السيد المديري الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
مديرة سلا
مصلحة الموارد البشرية/ مكتب تدبير حركية الموارد البشرية ابتدائي / إعدادي / ثانوي…
على يد السيد : مدير ……………
الموضوع: الطعن في نتائج الحركة الانتقالية الوطنية للموسم الدراسي 2023/2022
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
ببالغ الأسى أتقدم اليكم بهذا الطعن في نتائج الحركة الانتقالي للموسم الدراسي 2023/2022 و التي ضاع فيها الاستحقاق ومبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم. وتم فيها هضم حقي في الاستقرار المهني و الاجتماعي و النفسي.
حيث أسندت المناصب التي عبرت عنها في الرغبة بالانتقال إليها إلى غيري بدون وجه حق.
وأحيط سيادتكم علما أنني متشبث بحقي في منصب مدرسة………..اوم/م………….لأنني…………………..
والســـــــلام.
الإمضاء:
المرفقات:
-نتائج الحركة الانتقالية.
-نسخة من طلب الانتقال.
كانت هذه تفاصيل خبر رابط haraka.men.gov.ma نتائج الحركة الانتقالية 2021-2022 بهيئة التدريس عبر موقع الخدمة الوطنية للحركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.