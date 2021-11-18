التحالف: 27 ألف قتيل من ميليشيا الحوثي في معركة مأرب

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 35 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي في مأرب والجوف، خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف، أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 200 إرهابيا، بحسب "العربية".

وأشار التحالف، إلى أن العمليات بمعركة مأرب، أسفرت عن وقوع 27 ألف قتيل من الميليشيا الإرهابية، مؤكدًا أن عليهم تحمل المزيد من الخسائر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة في اليمن استجابة لـالتهديد الباليستي والطائرات المسيّرة.

وفي سلسلة تغريدات نشرها الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية «واس» على «تويتر»، أشار التحالف إلى أن الضربات الجوية شملت أهدافا بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف.

وقال التحالف: دمرنا ورشا ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومنظومات اتصالات، مُشيرًا إلى أنه تم استهداف منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطين بالهجمات العدائية.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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