حكم إداري برفض دعوى لإلغاء عقوبة تأديبية على طالب غشاش.. و«المظالم» توضح الحيثيات

الرياض - محمد عبدالله - كشف ديوان المظالم عن حيثيات رفضه دعوى مقدمة من طالب، لإلغاء عقوبة تأديبية وقعت عليه، وتضمنت إلغاء اختباره في إحدى المواد، وحرمانه من دخول الاختبارات في جميع مواد الفصل الدراسي، وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار الغش.

وأوضح ديوان المظالم –عبر تويتر- حيثيات رفضه للدعوى المقدمة من الطالب، حيث إن الغش يعتبر مخالفة شرعية ونظامية تقتضي التأديب، إضافة إلى ثبوت ضبط المدعي متلبسا بالغش في اختبار إحدى المواد، وسبق له تكرار الغش مما يتقرر معه صحة القرار التاديبي.

وأضاف ديوان المظالم في حيثياته، أنه تم عدم قبول دفع المدعي بعدم قصده الغش وإنكاره لارتكابه؛ كونه كلاما مرسلا لا دليل عليه.

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